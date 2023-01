'Fenerbahçe forması çocukluk hayalimdi'

Endonezya Ligi takımlarından Bandung Volleyball Pakuan'da forma giyen milli pasör Ceren Kestirengöz Kapucu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Endonzeya'ya transferini değerlendiren Ceren Kestirengöz, "Endonezya'ya transferim gerçekten çok hızlı gelişti. Menajerimden teklifi duyduktan tam 1 hafta sonra Endonezya'daydım. Burada voleybola ilgi inanılmaz. Hem salonlar dolu hem de sosyal medyada güzel bir etkileşim var. Ben daha 2 maça çıktım, ikisi de farklı şehirlerdeydi ama ikisinde de tribünde neredeyse boş yer yoktu. Antrenmanları bile izlemeye gelenler oluyor. Buradaki lig Türkiye'den çok farklı. Toplam 6 takım var ve her hafta tüm takımlar bir şehirde toplanıp orada maç yapıyor. Milli takımdaki Milletler Ligi gibi düşünebiliriz. Biz şu an 1'inci devrenin son iki maçı için Palembang'dayız. 2'nci devre de yine bu düzende olacak. Bu maçlar sonunda ilk dörde giren takımlar final etabı oynayacak. Final etabı da yine lig usulü ama üç ayaktan oluşuyor. Yani 3 farklı şehirde dörtlü final oynanacak. Bu da 9 maç demek oluyor. Bu 9 maç sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar tek bir final maçı oynayacak. Yani takım sayısı az olsa da sürekli birbirimizle oynama durumu söz konusu olduğu için yoğun bir maç programı var" diye konuştu.



"YABANCI SPORCU OLARAK BURADA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERMEK BÜYÜK SORUMLULUK"



Brezilya'dan sonra Endonezya'da forma giyen pasör, "İkinci yurt dışı tecrübem, ikisinde de Türkiye'den çok uzak ülkelerde, farklı kültürlerde oynama şansı yakaladım. Brezilya'ya annem de benimle gelmişti. İlk yurt dışı tecrübemdi ve dünyanın diğer ucuna gidiyordum. Yanımda olması benim için inanılmaz bir güç olmuştu. Brezilya'dan sonra Endonezya da yine aynı şekilde Türkiye'den gerçekten çok uzak. Bu sefer annem de yanımda yok, tek başıma geldim ama alıştım sayılır. Türkiye, şu an için İtalya ile birlikte dünyadaki en iyi lig. Ülkemizde oynanan voleybol gerçekten en üst seviyede ve şampiyonluk için oynayan takımlar belli. Burada her takım final oynayabilir. Yabancı oyuncu olarak, şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynamak farklı büyük bir sorumluluk ve ben şu an bu duyguyu çok seviyorum" şeklinde konuştu.



"SON 10 YILDA VOLEYBOLDA BAŞARILI BİR ÜLKEYİZ"



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısına değinen 29 yaşındaki sporcu, "Ülkemiz son 10 yılda hem milli takımımızla hem de kulüp takımlarıyla dünyada adından oldukça söz ettiriyor. Milli takımımızın olimpiyatlara gitmesi, Avrupa Şampiyonası'nda alınan madalyalar, altyapı milli takımlarımızın kazandığı kupalar, Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka en az bir Türk takımının dörtlü finallere kalması Bunların çok ciddi başarılar olduğunu düşünüyorum. Sürekliliğin olması da çok kıymetli bence. Umarım önümüzdeki süreçte hiç elde edemediğimiz dünya şampiyonası ve olimpiyat madalyaları da ülkemize gelir" ifadelerini kullandı.



"KARİYERİMDE HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM TECRÜBELER YAŞADIM"



Farklı spor kültürlerinde forma giymekten mutlu olduğunu belirten Kestirengöz, "Önümüzdeki sene için ne yapacağımı açıkçası bugün ben de bilmiyorum. Umarım Endonezya'da bu sezon çok güzel geçer, şu an için odaklandığım yer burası. Son iki senedir farklı kültürlerde voleybol oynadığım için gerçekten çok mutluyum. Hayatım boyunca hep hatırlayacağım tecrübeler kazandığımı düşünüyorum" dedi.



"FENERBAHÇE FORMASI GİYDİĞİM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"



Kariyerinde her zaman sorumluluklar alacağı takımları tercih ettiğini belirten Kestirengöz, "Profesyonel olarak 12'nci sezonum. Türkiye'de çok fazla takımda oynadım. Çoğunlukla sorumluluk alarak oynayacağım takımları tercih ettim. Bunun yanında Fenerbahçe, VakıfBank gibi şampiyonluk mücadelesi veren büyük takımların formasını giydim. Fenerbahçe zaten çocukluk hayalimdi ve çubuklu formayı giydiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Geçen sene Brezilya gibi dünyada voleybol denince akla ilk gelen, ekol olmuş bir ülkede oynadım. Uzun zamandır da Uzak Doğu'da oynama hayalim vardı. Yıllar içinde bu hayalim hedefime dönüştü ve Tunç abiyle birlikte bu hedef doğrultusunda hareket ettik. Sezon ortasında böyle bir fırsat çıkınca da bunu değerlendirmek istedim ve işte şimdi Endonezya'dayım" şeklinde konuştu.





