Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı transfer etti.Sarı-lacivertliler Bucaspor 1928 altyapısında oynayan orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.2008 doğumlu sol ayaklı futbolcu geçtiğimiz yıl Elit Akademi U15 liginde 24 maçta 5 gol kaydetti.Bucaspor'un altyapısında yetişen Efe Konuşkan takımına bu mesajla veda etti:"2014 yılında henüz 6 yaşındayken kapısından içeri girdiğim, büyüdüğüm, geliştiğim ve hayatım boyunca unutamayacağım dostluklar kurduğum Bucaspor'dan bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu ayrılığın aslında Bucaspor'u layıkıyla temsil edebilmek adına bana daha büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım.Türkiye'nin en büyük camiasında, çubuklu forma altında hayallerimin ilk adımını gerçekleştirdiğim bu güne gelebilmemde katkısı olan, başta sayın başkanım Cihan Aktaş olmak üzere, hocalarım Ersin Sarı, Talat Ergün ve İbrahim Akkaş'a, dostluklarıyla iyi ki tanımışım dediğim tüm takım arkadaşlarıma, Bucaspor camiasına ve her an her şartta yanımda olan canım aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Ayrıca, Fenerbahçe'ye transfer sürecimin başından itibaren benimle ve ailemle yakından ilgilenen Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Sayın Tahir Karapınar hocama da ailem ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum.Sarı lacivert aşkıyla hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim."