Fenerbahçe, Dzeko'yu KAP'a açıkladı!

Fenerbahçe'nin transferi için resmi açıklamada bulunduğu Edin Dzeko İstanbul'a geldi. Fenerbahçe ayrıca transfer için KAP'a açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Dzeko'yu KAP'a açıkladı!
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22 Haziran 2023 16:10
Son güncelleme 22 Haziran 2023 16:11
Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. 
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.

Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.





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