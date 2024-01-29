Fenerbahçe deplasmanda 1 puana razı oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Haftaya averajla lider giren 44 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla zirveyi, Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup eden ve puanını 46'ya yükselten Galatasaray'a kaptırdı.
Son şampiyon ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.
Ev sahibi ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Haftaya averajla lider giren 44 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla zirveyi, Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup eden ve puanını 46'ya yükselten Galatasaray'a kaptırdı.
Son şampiyon ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.