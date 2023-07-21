Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'ya rekor teklif! Kabul ederse tarihe geçecek

İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar veren Fenerbahçe, Fildişi Sahilli futbolcu için kesenin ağzını açtı. Wilfried Zaha'nın bu teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacağı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'ya rekor teklif! Kabul ederse tarihe geçecek
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21 Temmuz 2023 14:14
Süper lig'de transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, Wilfried Zaha transferinde noktayı koymak istiyor.

Rodrigo Becao ve Bartuğ Yılmaz'ı kadrosuna katarak yeniden transferde gaza basan sarı-lacivertliler'de tüm gözler Wilfried Zaha'ya çevrildi.

Ali Koç ve yönetimi yıldız futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Fenerbahçe'nin imza parası da önerdiği Wilfried Zaha'ya sunduğu maaş teklifi dudak uçuklattı. Fildişi Sahilli futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerde tarihe geçeceği öğrenildi.

 

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