Fenerbahçe'den Szymanski için Lazio'ya net yanıt!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından transfer kulisleri hareketlendi.



Takvim'in haberine göre, İtalyan temsilcisi Lazio, Sarı-Lacivertliler'in başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin durumunu sordu.





Maç sonrası Fenerbahçeli yetkililerle temasa geçen Lazio cephesi, Polonyalı yıldız için nabız yoklarken, kulüpten olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, "Szymanski'yi satmayı düşünmüyoruz" diyerek transfer teklifine kapıları kapattığı ifade edildi.



LAZIO VAZGEÇMEDİ





2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan ve kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Szymanski, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, Lazio'nun bu transferden vazgeçmediği ve Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.



