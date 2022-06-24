Fenerbahçe'den sürpriz: Mariano Diaz!

MARIANO'NUN KARİYERİ

Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano için masaya oturdu.Madrid merkezli spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Mariano Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm teklifleri kabul etti. Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise bir adım öteye gitti.Mariano'nun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 5 milyon euro maaş talebiyle karşılaştı. Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'luk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti.Mariano ve menajeri Aranda, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi. Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı.Real Madrid'in henüz 18 yaşında Badalona altyapısından transfer ettiği Mariano, Real Madrid'in C ve B takımlarını geçerek 2016'da profesyonel oldu. 2017 yazında 8 milyon Euro'ya Olimpik Lyon'a transfer olan Mariano, burada oynadığı 48 resmi maçta 21 gol atıp 6 asist yaptı ve yeniden Real Madrid'e geri döndü.Real Madrid'in geri almak için 1 yaz sonra 21.5 milyon Euro ödediği Mariano Diaz, geçen sezon 11 resmi maçta 399 dakika süre alıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı.