Savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de rota yeniden Merih Demiral'a döndü.
2023 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'dan Suudi ekibi Al-Ahli'ye giden milli stoperi kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek Merih için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak. Merih de dönmeye sıcak bakıyor.
27 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada; Fenerbahçe'de yarım kalan işleri olduğunu vurgulamıştı. Futbol Direktörü Devin Özek, bu transferle bizzat ilgilenecek. Bir aksilik yaşanmaması halinde Merih Demiral, 2016'da ayrıldığı Fenerbahçe'ye 9 yıl sonra geri dönecek.
44 MAÇTA OYNADI
Merih Demiral, bu sene Al Ahli formasıyla, Suudi Pro Ligi'nde 30, Kral Kupası'nda 1, Suudi Süper Kupası'nda 1 ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde 12 olmak üzere toplamda 44 maça çıktı. Merih, bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
2023 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'dan Suudi ekibi Al-Ahli'ye giden milli stoperi kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek Merih için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak. Merih de dönmeye sıcak bakıyor.
27 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada; Fenerbahçe'de yarım kalan işleri olduğunu vurgulamıştı. Futbol Direktörü Devin Özek, bu transferle bizzat ilgilenecek. Bir aksilik yaşanmaması halinde Merih Demiral, 2016'da ayrıldığı Fenerbahçe'ye 9 yıl sonra geri dönecek.
44 MAÇTA OYNADI
Merih Demiral, bu sene Al Ahli formasıyla, Suudi Pro Ligi'nde 30, Kral Kupası'nda 1, Suudi Süper Kupası'nda 1 ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde 12 olmak üzere toplamda 44 maça çıktı. Merih, bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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