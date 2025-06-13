Fenerbahçe'den Merih Demiral operasyonu!

2025-26 sezonuna kusursuz bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme Merih Demiral geldi. Milli futbolcuya yapılacak teklif ortaya çıktı.

calendar 13 Haziran 2025 08:55
Fenerbahçe'den Merih Demiral operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de rota yeniden Merih Demiral'a döndü.

2023 yaz transfer döneminde 17 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'dan Suudi ekibi Al-Ahli'ye giden milli stoperi kadroya katmak isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesi 2026'da bitecek Merih için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak. Merih de dönmeye sıcak bakıyor.

27 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada; Fenerbahçe'de yarım kalan işleri olduğunu vurgulamıştı. Futbol Direktörü Devin Özek, bu transferle bizzat ilgilenecek. Bir aksilik yaşanmaması halinde Merih Demiral, 2016'da ayrıldığı Fenerbahçe'ye 9 yıl sonra geri dönecek.


44 MAÇTA OYNADI

Merih Demiral, bu sene Al Ahli formasıyla, Suudi Pro Ligi'nde 30, Kral Kupası'nda 1, Suudi Süper Kupası'nda 1 ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde 12 olmak üzere toplamda 44 maça çıktı. Merih, bu maçlarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.