Fenerbahçe'den Kayserispor'a son 3 maçta 13 gol

Fenerbahçe, son iki sezonda Kayserispor ile oynadığı maçlarda üstün performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonunda iki maçta rakip ağlara 7 gol bırakırken, bu sezon da Kayserispor'a karşı golcü kimliğini ortaya koydu.
2023/2024 Sezonunda 7 Gol
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı oynadığı ilk maçı İstanbul'da 3-0 kazanırken, Kayseri'de oynanan mücadeleyi de 4-3 galip tamamladı. Bu maçlarda toplam 7 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gol gördü.
2024/2025 Sezonunda Gollü Mücadeleler
Bu sezon Kayseri deplasmanında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 6-2'lik farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a karşı çıktığı bu sezonki tek maçta rakip ağları 6 kez sarsarken, kendi kalesinde 2 gol gördü.
İki Sezonda Toplam 13 Gol
Son iki sezonda Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı toplamda 13 gol atarken, kendi kalesinde sadece 5 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısındaki üstünlüğünü hem sahadaki performansı hem de gol sayılarıyla net bir şekilde ortaya koydu.
HABER: Faruk Aydemir
2023/2024 Sezonunda 7 Gol
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı oynadığı ilk maçı İstanbul'da 3-0 kazanırken, Kayseri'de oynanan mücadeleyi de 4-3 galip tamamladı. Bu maçlarda toplam 7 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gol gördü.
2024/2025 Sezonunda Gollü Mücadeleler
Bu sezon Kayseri deplasmanında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 6-2'lik farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a karşı çıktığı bu sezonki tek maçta rakip ağları 6 kez sarsarken, kendi kalesinde 2 gol gördü.
İki Sezonda Toplam 13 Gol
Son iki sezonda Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı toplamda 13 gol atarken, kendi kalesinde sadece 5 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısındaki üstünlüğünü hem sahadaki performansı hem de gol sayılarıyla net bir şekilde ortaya koydu.
HABER: Faruk Aydemir