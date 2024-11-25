Fenerbahçe'den Kayserispor'a son 3 maçta 13 gol

Fenerbahçe, Süper Lig'de son dönemde Kayserispor ile oynadığı maçlarda hücum anlamında dikkat çeken performans sergiledi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Kayserispor'a son 3 maçta 13 gol
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25 Kasım 2024 12:38
Son güncelleme 25 Kasım 2024 12:40
Fenerbahçe, son iki sezonda Kayserispor ile oynadığı maçlarda üstün performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonunda iki maçta rakip ağlara 7 gol bırakırken, bu sezon da Kayserispor'a karşı golcü kimliğini ortaya koydu.

2023/2024 Sezonunda 7 Gol

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı oynadığı ilk maçı İstanbul'da 3-0 kazanırken, Kayseri'de oynanan mücadeleyi de 4-3 galip tamamladı. Bu maçlarda toplam 7 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gol gördü.

2024/2025 Sezonunda Gollü Mücadeleler

Bu sezon Kayseri deplasmanında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 6-2'lik farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a karşı çıktığı bu sezonki tek maçta rakip ağları 6 kez sarsarken, kendi kalesinde 2 gol gördü.

İki Sezonda Toplam 13 Gol

Son iki sezonda Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı toplamda 13 gol atarken, kendi kalesinde sadece 5 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısındaki üstünlüğünü hem sahadaki performansı hem de gol sayılarıyla net bir şekilde ortaya koydu.

HABER: Faruk Aydemir

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