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Fenerbahçe'den kamera kaydı için suç duyurusu!

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki görüntülerinin basına sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurusu.

calendar 21 Mayıs 2025 19:09
Fenerbahçe'den kamera kaydı için suç duyurusu!
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Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ndeki görüntülerinin basına sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
 "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç'un, daha önce duyurusunu yaptığımız üzere gerçekleştirdiği bir dernek merkezi ziyaretine ilişkin kamera görüntüleri, bağlamından koparılmış şekilde, hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edilmiştir.

Tehdit iftirasını meşrulaştırmak adına, söz konusu görüntülerin giriş ve çıkış anının kesilerek, bütünlüğünden uzaklaştırılmış şekilde algı oluşturma amacıyla paylaşılması, açık bir manipülasyon çabasıdır. Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, bu açıklamanın yapıldığı an itibarıyla, gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kendilerine "Fenerbahçe Derneği" adını veren bir oluşumun, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na ait görüntüleri manipülasyona açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşmasını, büyük Fenerbahçe camiamızın takdirine bırakıyoruz."


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