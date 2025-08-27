Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Sarı lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.



Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan futblculardan birisi de Diego Carlos.



Fenerbahçe, Diego Carlos için kiralık ve bonservisle gelecek olan tekliflere açık...



FRANSIZLAR İŞİ RESMİYETE DÖKMEDİ



Çünkü Brezilyalı stoper yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Lille oyuncuyla ilgilenmişti. Ancak Fransızlar işi resmiyete dökmedi.



"KULÜP BUL"



Oyuncunun menajerine; "Bu hafta içinde teklif getir" talimatı verildi. Fenerbahçe'yle Diego Carlos'un yolları, bu hafta içinde ayrılabilir.



