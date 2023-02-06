Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım açıklaması

Fenerbahçe, depremzedeler için yardım çalışmalarına başladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım açıklaması
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06 Şubat 2023 13:39
Fenerbahçe Kulübü, deprem bölgeleriyle ilgili olarak yardım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa ile birlikte birçok ilimizde hissedilen ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan deprem felaketi sonrasında Kulübümüz adımlar atmak için hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık.

Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz. 

 

 

 

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