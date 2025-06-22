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Fenerbahçe'den David'e rekor teklif

Fenerbahçe, Jonathan David için toplam 55 milyon Euro'luk teklif yaptı.

calendar 22 Haziran 2025 20:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den David'e rekor teklif
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Fenerbahçe'den Jonathan David'e rekor teklif...

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif sundu.

Sarı-lacivertliler, bu teklif paketiyle oyuncuya ne kadar istekli olduklarını net şekilde iletti.

Kanadalı golcünün cephesi ise süreci aceleye getirmek istemedi.

Avrupa'dan gelen diğer teklifleri de değerlendiren David, tüm seçenekleri görmeden karar vermeyi düşünmediğini iletti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, 25 gol, 12 asist kaydetti. 


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