Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u 4-2 yendi.

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada kamp çalışmaları için Antalya'ya gelen Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile yoğun yağış altında mücadele etti. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Burak Şeker düdük çaldı.



Şeker'in yardımcılıklarını Kerem İlitangil ile Mazlum Doğan Bodur üstlendi. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli karşılaşmaya, Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Fer, Umut, Yusuf, Efecan, Furkan, Lusamba, Cavaleiro, Hassan ilk 11'i ile çıkarken; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Rossi, King, Serdar Dursun 11'i ile maça başladı.

28'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran İrfan Can ağları havalandırdı: 0-1.

35'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi.

36'ncı dakikada topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası iç çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

47'nci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

51'inci Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. İsmail Yüksek'in ortasında topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

78'inci dakikada Alanyaspor golle buluştu. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-4.

90+1'de Alanyaspor farkı 2'ye indirdi. Efkan'ın ara pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-4.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

JESUS İKİNCİ YARI 10 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında 10 oyuncu değiştirdi. 46'ncı dakikada; Arao'nu yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci'nin yerine Lincoln, Mert Hakan'ın yerine İsmail Yüksek, King'in yerine Crespo dahil oldu. 62'nci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Rossi'nin yerine Bruma, Ferdi'nin yerine Zacj, Szalai'nin yerine Lemos görev aldı. 70'inci dakikada Gustavo'nun yerine Yiğit Efe Demir, Serdar Dursun'un yerine İsak Vural ve 88'de de Osayi-Samuel'in yerine Yusuf Kocatürk oyuna dahil oldu.

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise 10 oyuncu değişikliği yaptı.

ALANYASPOR'DAN ANLAMLI PANKART

Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-yeşilliler, "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıkarken mücadelenin hakemlerinin yanında 3 kız çocuğu yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

✅3-1 Vallecano

✅2-1 Villarreal

✅4-2 Alanyasspor



Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında yaptığı 3 hazırlık maçını da kazandı. pic.twitter.com/sWT9PcR7XI



— Sporx (@sporx) December 7, 2022

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde sol taraftan sıfıra inen Mert Hakan'ın arka direğe ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.35. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Dursun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmada Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası sağ çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelere gitti: 0-2.47. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Savunmada kaptırılan topta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln Henrique'nin şutunda top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-3.51. dakikada sağdan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-4.78. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.90+1. dakikada Corendon Alanyaspor, ikinci golünü kaydetti. Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkası pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-4.: Alanya Oba: Burak Şeker, Kerem İlitangil, Mazlum Doğan Bodur: Runarsson (Dk. 46 Yusuf Karagöz), Pereira (Dk. 46 Eduardo), Fatih Aksoy (Dk. 62 Çağan Kayra Erciyas), Fer (Dk. 46 Rassoul), Umut Güneş (Dk. 46 Doumbia), Yusuf Özdemir (Dk. 62 Ahmet Gülay), Efecan Karaca (Dk. 62 Balkovec), Furkan Bayır (Dk. 87 Ümit Akdağ), Lusamba (Dk. 46 Candeias), Cavaleiro (Dk. 46 Oğuz Aydın), Hassan (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu): İrfan Can Eğribayat (Dk. 62 Osman Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel (Dk. 87 Yusuf Kocatürk), Gustavo Henrique (Dk. 70 Yiğit Efe Demir), Szalai (Dk. 62 Lemos), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 62 Zajc), Arao (Dk. 46 Serdar Aziz), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Lincoln Henrique), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 İsmail Yüksek), Rossi (Dk. 62 Bruma), King (Dk. 46 Crespo), Serdar Dursun (Dk. 70 İsak Vural): Dk. 28 İrfan Can Kahveci, Dk. 41 ve 51 Serdar Dursun, Dk. 47 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+1 Candeias (Corendon Alanyaspor)