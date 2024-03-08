Fenerbahçe'den Avrupa'da zafer gecesi!

Fenerbahçe, futbol ve basketbolda geceyi Avrupa'da kazandığı iki önemli galibiyetle tamamladı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, rakibini 89-79'luk skorla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, rakibini 89-79'luk skorla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'den Avrupa çifte zafer akşamı
✅3-0🆚Union SG
✅89-79🆚 Real Madrid pic.twitter.com/yf5gwk1LD6
— Sporx (@sporx) March 7, 2024
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