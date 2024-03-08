Fenerbahçe'den Avrupa'da zafer gecesi!

Fenerbahçe futbol ve basketbolda Avrupa'da önemli bir geceyi geride bıraktı. Futbolda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendi. Basketbolda Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i deplasmanda 89-79 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Avrupa'da zafer gecesi!
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08 Mart 2024 01:06
Fenerbahçe, futbol ve basketbolda geceyi Avrupa'da kazandığı iki önemli galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe, rakibini 89-79'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

 

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