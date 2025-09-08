Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Akın, "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!" ifadelerini kullandı.

Yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı resmen açıklamayı planlıyor.

Akın'ın sözleri, Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihi konusunda son kararı vermek üzere olduğunu gösterdi.