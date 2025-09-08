08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, yeni teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını belirtti ve önemli açıklamalarda bulundu.

08 Eylül 2025 13:59 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 14:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
 
Akın, "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar!" ifadelerini kullandı.
 
Yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı resmen açıklamayı planlıyor.
 
Akın'ın sözleri, Fenerbahçe'nin teknik direktör tercihi konusunda son kararı vermek üzere olduğunu gösterdi.
 
"MOURINHO SEÇİM KAZASIDIR"
 
Öte yandan canlı yayında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Özen "Kimse kusura bakmasın şu içimde kalmasın söyleyeyim; Mourinho bir seçim kazasıdır. Seçim kazası oldu." dedi.
 
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ise "Yeni kazalar olmasın diyelim." ifadelerini kullandı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
