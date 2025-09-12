Fenerbahçe'den '8' operasyonu!

Türkiye'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece sona erecek.



Kulüpler son kozlarını oynarken Ali Koç da dün 8 numara için çalıştıkları müjdesini verdi.



"8 NUMARA İSTİYORUZ"

Başkanlık seçimi kapsamında kongre üyeleriyle buluşan Koç,diye konuştu.Sarı lacivertlilerde 8 numara için en güçlü adayın Rangers'ta forma giyenolduğu öğrenildi. Hocasıyla problem yaşayan 24 yaşındaki Belçikalı oyuncunun kadro dışı kaldığı belirtildi.Bu sezon Rangers ile 9 maça çıkan Raskin, 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon ise 48 maçta süre alan Belçikalı yıldız 5 gol 11 asistlik katkı sağladı.