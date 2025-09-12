Fenerbahçe'den '8' operasyonu!

Türkiye'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece sona erecek.
Kulüpler son kozlarını oynarken Ali Koç da dün 8 numara için çalıştıkları müjdesini verdi.
"8 NUMARA İSTİYORUZ"
Başkanlık seçimi kapsamında kongre üyeleriyle buluşan Koç, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box (orta sahayı iki yönlü oynayabilen orta saha oyuncusu), genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları zorlayacağız" diye konuştu.
NICOLAS RASKIN ARAŞTIRMASI
Sarı lacivertlilerde 8 numara için en güçlü adayın Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin olduğu öğrenildi. Hocasıyla problem yaşayan 24 yaşındaki Belçikalı oyuncunun kadro dışı kaldığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Rangers ile 9 maça çıkan Raskin, 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon ise 48 maçta süre alan Belçikalı yıldız 5 gol 11 asistlik katkı sağladı.