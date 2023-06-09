Fenerbahçe'de kupa finalinin ardından teknik direktör değişimi yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jorge Jesus'un da Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı haberleri çokça yayınlanmaya başladı.
Bu doğrultuda hızlı hareket etmek isteyen Fenerbahçe'de 2023-24 sezonu futbolu takımı planlamasında adımlar atılıyor. Şu anda operasyon direktörü olarak geçen ve Jorge Jesus'la birebir çalışan Mario Branco'nun kalacağı, sportif direktörlük görevine getirileceği öğrenildi.
TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni sezonda sportif direktör olması düşünülen Mario Branco'nun bu görevdeki tecrübesi dikkat çekiyor. 47 yaşındaki Mario Branco, PAOK, Hajduk Split, Famalicao, Estoril, Astra Ploiesti gibi kulüplerde sportif direktörlük, Steau Bükreş ve Wisla Krakow'da da şef scoutluk görevlerinde bulundu. Portekizli yönetici hem transfer hem de futbol takımı planlamasında deneyimli bir isim. Özellikle Yunanistan'da PAOK'ta sportif direktör iken lig ve kupa şampiyonluğu kazanılmasında pay sahibiydi.
Bu doğrultuda hızlı hareket etmek isteyen Fenerbahçe'de 2023-24 sezonu futbolu takımı planlamasında adımlar atılıyor. Şu anda operasyon direktörü olarak geçen ve Jorge Jesus'la birebir çalışan Mario Branco'nun kalacağı, sportif direktörlük görevine getirileceği öğrenildi.
TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni sezonda sportif direktör olması düşünülen Mario Branco'nun bu görevdeki tecrübesi dikkat çekiyor. 47 yaşındaki Mario Branco, PAOK, Hajduk Split, Famalicao, Estoril, Astra Ploiesti gibi kulüplerde sportif direktörlük, Steau Bükreş ve Wisla Krakow'da da şef scoutluk görevlerinde bulundu. Portekizli yönetici hem transfer hem de futbol takımı planlamasında deneyimli bir isim. Özellikle Yunanistan'da PAOK'ta sportif direktör iken lig ve kupa şampiyonluğu kazanılmasında pay sahibiydi.
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