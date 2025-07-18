Fenerbahçe'de Wendel gündemi!

Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosunu 3 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Asensio ve Skriniar da yolda. Sıradaki hedef, Fred'in yanına orta sahaya bir partner bulmak.
Fenerbahçe'de ilk hedefin Yves Bissouma olduğu biliniyor. Yönetim her ne kadar bu transfer için temaslarını sürdürse alternatif olarak da birkaç isim belirledi. Bu alternatiflerden birinin Wilfred Ndidi olduğu kaydedilmişti. Diğer orta saha alternatifinin kim olduğu da ortaya çıktı.
SON İSİM WENDEL
Andre Hernan'ın haberine göre, Fenerbahçe, Zenit'in 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel için de devreye girdi. 27 yaşındaki futbolcuya birçok kulübün ilgisi bulunuyor. Katar temsilcisi Al Saad'ın da ilgilendiği Wendel, şu sıralar Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
ÇOK TALİBİ VAR
Brezilyalı futbolcu her iki takımın da teklifini değerlendiriyor. Ayrıca Wendel, ülkesi Brezilya'dan gelen tekliflere de açık durumda.
GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ
Wendel için geçtiğimiz sezon Zenit'le olan görüşmelerini ilerleten Galatasaray, bu transferde Zenit'in istediği yüksek bonservise takılmıştı. Sarı-kırmızılılar daha sonra bu transferden vazgeçip Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Wendel geçtiğimiz sezonda Zenit formasıyla 27 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 13 asistlik bir performans kaydetti.
Fenerbahçe'de ilk hedefin Yves Bissouma olduğu biliniyor. Yönetim her ne kadar bu transfer için temaslarını sürdürse alternatif olarak da birkaç isim belirledi. Bu alternatiflerden birinin Wilfred Ndidi olduğu kaydedilmişti. Diğer orta saha alternatifinin kim olduğu da ortaya çıktı.
SON İSİM WENDEL
Andre Hernan'ın haberine göre, Fenerbahçe, Zenit'in 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel için de devreye girdi. 27 yaşındaki futbolcuya birçok kulübün ilgisi bulunuyor. Katar temsilcisi Al Saad'ın da ilgilendiği Wendel, şu sıralar Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
ÇOK TALİBİ VAR
Brezilyalı futbolcu her iki takımın da teklifini değerlendiriyor. Ayrıca Wendel, ülkesi Brezilya'dan gelen tekliflere de açık durumda.
GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ
Wendel için geçtiğimiz sezon Zenit'le olan görüşmelerini ilerleten Galatasaray, bu transferde Zenit'in istediği yüksek bonservise takılmıştı. Sarı-kırmızılılar daha sonra bu transferden vazgeçip Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Wendel geçtiğimiz sezonda Zenit formasıyla 27 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 13 asistlik bir performans kaydetti.