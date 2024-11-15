Fenerbahçe'de veda zamanı: Becao

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao Jose Mourinho tarafından pek beğenilmediği için ayrılığa artık sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de veda zamanı: Becao
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15 Kasım 2024 11:26
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son maçta evinde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Kanarya, millî maç arasında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde girdi.

Sarı lacivertli takımda Rodrigo Becao'nun yol ayrımında olduğu ortaya çıktı. 28 yaşındaki stoper oyuncusunun, Jose Mourinho ile yıldızının barışmadığı bildirildi.

SERIE A'DAN TEKLİFLER VAR

Portekizli hocanın pek beğenmediği Becao, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabilir. Tecrübeli oyuncu için İtalya Serie A'dan teklifler olduğu bildiriliyor.

8 MİLYON EURO

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı stoper oyuncusunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 8 milyon euro. 

 
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