Fenerbahçe'de Umut Nayir'in talipleri artıyor!

Championship ekiplerinden West Bromwich ve Cardiff City, Fenerbahçe'den Umut Nayir ile ilgileniyor. Milli oyuncunun Süper Lig'den de talibi var. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Umut Nayir'in talipleri artıyor!
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08 Ocak 2024 18:41
Son güncelleme 08 Ocak 2024 18:42
Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Umut Nayir'in talipleri artıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Erol Bulut'un takımı Cardiff City ile West Bromwich, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.

KONYASPOR DA İLGİLENİYOR!

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor da milli oyuncu için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'ın EURO2024 kadrosunda yer almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, düzenli forma giymek adına ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi isimlerin arkasında kalan Umut Nayir, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 12 maçta 118 dakika süre buldu.

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