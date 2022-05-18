Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor...



PORTEKİZ BASINI, SEFEROVIC'İ DUYURDU



Portekiz'in A Bola Gazetesi, Fenerbahçe'nin Haris Seferoviç ilk adımı attığını öne sürdü. Haberde, bu sezon Benfica'da bekleneni veremeyen İsviçreli forvet için Sarı-Lacivertliler'in 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Gazete, Jorge Jesus'un büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu olacağını yazıp, Seferoviç'in Portekizli teknik adamla yeniden buluşabileceğini belirtti. Benfica, 30 yaşındaki oyuncuyu 2017'de bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti. Seferoviç bu sezon 15 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı.



DE LA CRUZ'DA FENERBAHÇE'NİN KOZU DIEGO ROSSI



31 Aralık 2022'de River Plate ile sözleşmesi bitecek olan Nicolas dela Cruz için Fenerbahçe ve Sociedad devreye girmişti. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu için Sarı- Lacivertliler'in kozu Diego Rossi olacak. Sarı- Lacivertliler'in yıldızı, haziranda oynanacak hazırlık maçları için Uruguay Milli Takım kampında buluşacağı Dela Cruz'a Fenerbahçe'yi anlatacak. Uruguay'ın ve Sarı-Lacivertliler'in unutulmaz oyuncusu Diego Lugano da bu transfer için devreye girebilir.



EREN ELMALI,FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR



Eren Elmalı, bu sezon ligde en iyi çıkış yapan genç oyunculardan biri oldu. 21 yaşındaki sol bek, gösterdiği performansla Milli Takım'ın teknik patronu Kuntz'un da yakın takibine girdi. Fenerbahçe, bu transfer döneminin gözdesi olması beklenen Eren için erkenden harekete geçti. Başarılı futbolcu, Sarı- Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. Yönetim, Kasımpaşa'yı ikna etmek içinde farklı teklif seçenekleri hazırladı. Fenerbahçe'nin hedefi, takas ağırlıklı bir formülle işi bitirmek.



