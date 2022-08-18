Fenerbahçe'de tek eksik: Emre Mor

Fenerbahçe, Austria Wien deplasmanında Emre Mor'dan cezası nedeniyle faydalanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tek eksik: Emre Mor
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18 Ağustos 2022 22:37
Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde UEFA kadrosunda bulunan Emre Mor, sarı kart cezası nedeniyle Avusturya'ya getirilmedi.

Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Bruma kadrodan çıkarılırken, Portekizli oyuncunun yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

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