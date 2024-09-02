Fenerbahçe'de 'tecrübe' konuşuyor!

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla yaşlarına rağmen üstün performans sergilemeye devam ediyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 'tecrübe' konuşuyor!
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02 Eylül 2024 09:18
Fenerbahçe'de tecrübe konuşuyor. Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilerleyen yaşlarına rağmen performanslarıyla parmak ısırtıyor.

İki futbolcu şimdiden 10 gol ve 7 asiste ulaşmış durumda. 22 Kasım'da 36 yaşına girecek Tadic, sol kanattan sağa geçmesine rağmen skorer yapısını devam ettirmeyi bildi. Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Sırp futbolcu 8 maçta 2 gol ve 5 asist üretti. 38'lik delikanlı Dzeko da 20 milyon Euro ödenen En Nesryi transferine rağmen formasını Faslı yıldızı kaptırmadı.

Tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Boşnak golcü 8 gol ve 2 asiste imza attı. Dzeko Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da gol atmayı başararak, 2014-2015 sezonundan bu yana bu istatistiği tekrarlayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçti.



Saha dışında da yakın arkadaş olan Tadic ve Dzeko, profesyonel hayatları, antrenmanlardaki sıkı çalışmaları ve fizik kalitelerine gösterdikleri özenle örnek oluyor.  

 
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