Fenerbahçe'de tarihi fark bağıra bağıra geldi

Konferans Ligi'nde Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 kaybeden'de alınan skandal mağlubiyetin yankıları sürüyor.Rakibi karşısında sahadan silinen sarı-lacivertlilerde eleştiriler teknik direktör İsmail Kartal'ın üzerinde yoğunlaştı. Orta alanın ayakta kalan tek ismi İsmail Yüksek'i stoper başlatması, Tadic'i ilk kez 8 numara oynatması ve mağlup durumdayken Batshuayi-Dzeko gibi ezbere değişiklikleriyle taraftarları kızdıran 62 yaşındaki çalıştırıcının, önemli sakatlıklar olsa da elindeki kadroyu kötü kullanması tepki çekti.İsmail Yüksek defansın göbeğinde ciddi hatalar yaparken, yanındaki Yusuf Akçiçek'in de oyununu etkiledi. Rakibin merkezden gelmesine rağmen önlem almayan Kartal'ın, yorgun olan Tadic'i de kulübeye çekmemesi hataları olarak gösterildi. Risk almaktan kaçan tecrübeli çalıştırıcının, takımı 3-1 gerideyken çift forvete dönmek yerine Batshuayi'nin yerine Dzeko'yu alması" yorumlarına neden oldu.