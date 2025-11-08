Fenerbahçe'de Talisca, eleştirilerin odağında

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Viktoria Plzen maçında gösterdiği performans nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kaldı.
Brezilyalı yıldız, Plzen mücadelesinde 2 kez başarılı top sürdü, 3 kilit pas verdi, 1 top çaldı, 2 uzaklaştırma yaptı, 3 top kazanımı sağladı.
8 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 7 hava topunun da 4'ünden üstün çıktı. Ancak, Talisca bunlara rağmen skora etki edemedi.
Bu nedenle de taraftarlar tarafından ağır dille eleştirildi.
