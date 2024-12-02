Fenerbahçe'de sürpriz: Saint-Maximin

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı.
365 Scores Arabic'te yer alan habere göre; Saint-Maximin'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Fransız oyuncuyu devre arasında geri çağırabilir.
Habere göre; kanat bölgesindeki eksikliği gidermek için harekete geçen Al Ahli yönetimi, yeni bir transfer yapmak istemediği için Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini sonlandırma fikrini düşünüyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro karşılığında kiraladığı Fransız futbolcunun maaşını Suudi Arabistan kulübü öderken, sözleşmede geri çağırm maddesinin olup olmadığı bilinmiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.
365 Scores Arabic'te yer alan habere göre; Saint-Maximin'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Fransız oyuncuyu devre arasında geri çağırabilir.
Habere göre; kanat bölgesindeki eksikliği gidermek için harekete geçen Al Ahli yönetimi, yeni bir transfer yapmak istemediği için Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini sonlandırma fikrini düşünüyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro karşılığında kiraladığı Fransız futbolcunun maaşını Suudi Arabistan kulübü öderken, sözleşmede geri çağırm maddesinin olup olmadığı bilinmiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans gösterdi.