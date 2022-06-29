Fenerbahçe'de sıra golcüye geldi!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bundan sonra golcü için arayışlar ve temaslar hız kazanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sıra golcüye geldi!
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29 Haziran 2022 09:36
Fenerbahçe'de bundan sonra golcü için arayışlar ve temaslar hızlanacak.

Serdar Dursun, Mergim Berisha, Enner Valencia ve Mbwana Samatta, an itibariyle takımın golcüleri olarak listede bulunuyor.

EN DOĞRU İSİM İÇİN ACELE ETMEYECEK

Teknik Direktör Jorge Jesus, bu golcülerle ilk maçlara çıkıp, en doğru isim için acele etmeyecek. Gerekirse transfer sezonun sonuna doğru ortaya çıkabilecek fırsatlar beklenecek.



VALENCIA KARARSIZ

Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle isteneni yapamayan Enner Valencia, geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yetkililerle bir görüşme yapılacağını dile getirdi. Ekvador'da yayın yapan bir radyo kanalına konuk olan Valencia, gelecek hafta menajerinin İstanbul'a geleceğini ve kulüple bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Henüz bir karar vermediğini belirten Ekvadorlu futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğine vurgu yaptı

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