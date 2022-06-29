Fenerbahçe'de bundan sonra golcü için arayışlar ve temaslar hızlanacak.Serdar Dursun, Mergim Berisha, Enner Valencia ve Mbwana Samatta, an itibariyle takımın golcüleri olarak listede bulunuyor.Teknik Direktör Jorge Jesus, bu golcülerle ilk maçlara çıkıp, en doğru isim için acele etmeyecek. Gerekirse transfer sezonun sonuna doğru ortaya çıkabilecek fırsatlar beklenecek.Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle isteneni yapamayan Enner Valencia, geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yetkililerle bir görüşme yapılacağını dile getirdi. Ekvador'da yayın yapan bir radyo kanalına konuk olan Valencia, gelecek hafta menajerinin İstanbul'a geleceğini ve kulüple bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Henüz bir karar vermediğini belirten Ekvadorlu futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğine vurgu yaptı