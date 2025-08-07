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Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Amrabat'tan

Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan geldi.

calendar 07 Ağustos 2025 01:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Amrabat'tan
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

Sarı-Lacivertliler'in tek golünü 86. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. 

Böylece Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan gelmiş oldu. 

Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.

Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı. 

 

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