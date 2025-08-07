Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Amrabat'tan

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.
Sarı-Lacivertliler'in tek golünü 86. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.
Böylece Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan gelmiş oldu.
Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.
Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
Sarı-Lacivertliler'in tek golünü 86. dakikada Sofyan Amrabat kaydetti.
Böylece Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü Sofyan Amrabat'tan gelmiş oldu.
Müsabakanın 86. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Faslı futbolcu, çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken skoru da 1-1 yapan taraf oldu.
Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
🚀🚀🚀SOFYAN AMRABAT pic.twitter.com/DR3O649Ry9
— Sporx (@sporx) August 6, 2025