Fenerbahçe'de Samatta'ya teklif!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Ally Samatta'ya Belçika ekibi Genk ve Championship kulübü Cardiff talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samatta'ya teklif!
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08 Ağustos 2022 19:29
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ally Samatta'nın yeni adresi belli oluyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Genk'in Fenerbahçe'de forma giyen Samatta için teklifte bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli golcüyü 1 sene kiralamak isteyen Belçika ekibi Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

CARDIFF DE İSTİYOR

Championship ekibi Cardiff'in de oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

29 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu, daha önce de Genk kulübünde forma giymişti. Fenerbahçe, Samatta'yı geçen yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer etmişti.

Sarı lacivertliler ile 32 maça çıkan Samatta, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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