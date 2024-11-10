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Fenerbahçe'de sakatlık; Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçının 10. dakikasında sakatlandı.

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Fenerbahçe'de sakatlık; Çağlar Söyüncü
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10 Kasım 2024 19:18
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü, Sivasspor mücadelesinin 10. dakikasında sakatlandı.

Hava topuna çıkan Çağlar Söyüncü, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Çağlar, daha sonra oyuna devam edemedi ve değişiklik istendi.

Çağlar, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

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