Fenerbahçe'de sakatlık!

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de sakatlık!
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23 Ocak 2025 14:28
Son güncelleme 23 Ocak 2025 14:43
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır." denildi.

Milli oyuncu, kırmızı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe'nin Lyon maçında forma giyemeyecekti. Mert Müldür'ün yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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