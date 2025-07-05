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Fenerbahçe'de sağ beke Mukiele ihtimali!

Fenerbahçe, PSG'nin gözden çıkardığı Nordi Mukiele için temaslarını sürdürüyor. Fransız sağ bekin Türkiye'ye sıcak baktığı, bonservis pazarlıklarının ise devam ettiği belirtiliyor.

calendar 05 Temmuz 2025 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 11:33
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de sağ beke Mukiele ihtimali!
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Fenerbahçe, sağ bek transferi için Fransız oyuncu Nordi Mukiele'yi gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık geçiren ve PSG'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 27 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübü 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Sarı-lacivertliler, bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlıklarını sürdürüyor. Mukiele'nin Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edilirken, transferde olumlu gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezon Bayer Leverkusen'de 24 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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