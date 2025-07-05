Fenerbahçe'de sağ beke Mukiele ihtimali!

Fenerbahçe, sağ bek transferi için Fransız oyuncu Nordi Mukiele'yi gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık geçiren ve PSG'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 27 yaşındaki futbolcu için Fransız kulübü 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Sarı-lacivertliler, bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlıklarını sürdürüyor. Mukiele'nin Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edilirken, transferde olumlu gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezon Bayer Leverkusen'de 24 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.