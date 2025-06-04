Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip!

Bu sezonki çıkışıyla Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin radarında.

calendar 04 Haziran 2025 10:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a 3 talip!
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Oğuz Aydın'ın talipleri her geçen gün artıyor.

3 KULÜP TALİP OLDU

Yıldız kanat oyuncusu için Everton'ın dışında Ajax ile Lazio'nun da nabız yokladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'ı bu sezon satmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor. 

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile ilk sezonunda 30 maçta 1.803 dakika forma giyen milli futbolcu, söz konusu maçlarda 7 gol, 8 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertliler ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 


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