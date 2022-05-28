Fenerbahçe'de Metin Aşık anıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Metin Aşık anıldı
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28 Mayıs 2022 15:52
Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık, vefatının 3. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Aşık'ın aile üyeleri katıldı.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Kızılhan, "Dün gibiydi. 3 sene çok çabuk geçti. Kabri başında ailesi ve sevenleriyle birlikte dualar ettik ve başkanımızı andık. Tekrar camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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