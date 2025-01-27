Fenerbahçe'de Marcus Rashford sesleri

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşırken Sarı-Lacivertli taraftarlar, sportif direktör Mario Branco'dan Marcus Rashford'u istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Marcus Rashford sesleri
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27 Ocak 2025 23:37
Son güncelleme 27 Ocak 2025 23:39
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.

Havalanında coşkulu karşılama yapan Fenerbahçe taraftarları, sportif direktör Mario Branco'ya da büyük ilgi gösterdi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Branco'dan Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u Fenerbahçe'ye getirmesini istedi.

O anlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken Fenerbahçeli futbolseverler, X'te #RashfordFenere hashtag'iyle birçok tweet attı.

RASHFORD'UN PERFORMANSI

Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, 7 gol attı 3 asist yaptı.

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