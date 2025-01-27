Fenerbahçe'de Marcus Rashford sesleri

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı ve yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.
Havalanında coşkulu karşılama yapan Fenerbahçe taraftarları, sportif direktör Mario Branco'ya da büyük ilgi gösterdi.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Branco'dan Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u Fenerbahçe'ye getirmesini istedi.
O anlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken Fenerbahçeli futbolseverler, X'te #RashfordFenere hashtag'iyle birçok tweet attı.
RASHFORD'UN PERFORMANSI
Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, 7 gol attı 3 asist yaptı.
Havalanında coşkulu karşılama yapan Fenerbahçe taraftarları, sportif direktör Mario Branco'ya da büyük ilgi gösterdi.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Branco'dan Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u Fenerbahçe'ye getirmesini istedi.
O anlar, sosyal medyada büyük ilgi görürken Fenerbahçeli futbolseverler, X'te #RashfordFenere hashtag'iyle birçok tweet attı.
RASHFORD'UN PERFORMANSI
Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, 7 gol attı 3 asist yaptı.