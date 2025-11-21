Fenerbahçe'de kura çekimi sonrası açıklama!

Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oldu.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması 6 ocakta Adana'da oynanacak. Kura çekimi Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, eşleşmeyi değerlendirdi.
"İNŞALLAH GİDİP KAZANACAĞIZ"
Zevkli bir maç olacağını söyleyen Torunoğulları, "Camiamıza hayırlı olsun. Adana çıkmasına sevindim. Fenerbahçe ve Samsunspor, ligde ve Avrupa'da başarılı. İki güzide kulübü, Adana'nın görmesi, çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Her şey güzel gidiyor, inşallah gidip kazanacağız." dedi.
"BİZ KONSANTREYİZ"
Her kupanın önemli olduğunu söyleyen Devin Özek, "Bizim için her maç, her kupa önemli. Kazanmak istiyoruz. İlk olarak Rizespor önemli, sonra kupayı düşünürüz. Hava iyi, biz konsantreyiz. İnşallah hafta sonu kazanacağız ve sonra Ferencvaros maçı geliyor." ifadelerini kullandı.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması 6 ocakta Adana'da oynanacak. Kura çekimi Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, eşleşmeyi değerlendirdi.
"İNŞALLAH GİDİP KAZANACAĞIZ"
Zevkli bir maç olacağını söyleyen Torunoğulları, "Camiamıza hayırlı olsun. Adana çıkmasına sevindim. Fenerbahçe ve Samsunspor, ligde ve Avrupa'da başarılı. İki güzide kulübü, Adana'nın görmesi, çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Her şey güzel gidiyor, inşallah gidip kazanacağız." dedi.
"BİZ KONSANTREYİZ"
Her kupanın önemli olduğunu söyleyen Devin Özek, "Bizim için her maç, her kupa önemli. Kazanmak istiyoruz. İlk olarak Rizespor önemli, sonra kupayı düşünürüz. Hava iyi, biz konsantreyiz. İnşallah hafta sonu kazanacağız ve sonra Ferencvaros maçı geliyor." ifadelerini kullandı.