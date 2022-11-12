Fenerbahçe'de kırmızı kart sorunu

Giresunspor'a 2-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe, ligde üst üste iki maçta 10 kişi kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kırmızı kart sorunu
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12 Kasım 2022 21:08
Fenerbahçe, ligde iki maç üst üste erken dakikalarda santrforlarının atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Ligde geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin çift sarı kartla oyundan atılmasıyla müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de Giresuspor karşısında da Joao Pedro, aynı şekilde 40. dakikada takımını eksik bıraktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.

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