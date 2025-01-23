Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!

Fenerbahçe, Kumbedi'nin Szymanski'ye faulü sonrası kırmızı kart bekledi. İtalyan hakem Simone Sozza, Kumbedi'ye sarı kart gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!
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23 Ocak 2025 21:21
Son güncelleme 23 Ocak 2025 21:24
Fenerbahçe, Lyon ile oynadığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

Lyon'da Kumbedi, 31. dakikada Szymanski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.

İrfan Can Kahveci, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve Kumbedi, sarı kart ile cezalandırıldı.



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