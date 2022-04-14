Fenerbahçe'de kiralık futbolculara kapılar kapalı

Fenerbahçe Yönetimi, transfer bütçesi yaratmak için Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Max Meyer ve Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisiyle göndermek istiyor ancak talip çıkmaması halinde bu oyuncular yeniden kiralanacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de kiralık futbolculara kapılar kapalı
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14 Nisan 2022 10:20
Fenerbahçe, kiralık olarak gönderdiği 4 oyuncusunu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Mbwana Samatta, Antwerp'te; Mauricio Lemos, Beerschot'ta, Max Meyer, Midtjylland'da; Allahyar Sayyadmanesh ise Hull City'de kiralık olarak forma giyiyor. Fenerbahçe, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.

Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal. Yönetim, transfer bütçesi yaratmak için Samatta, Lemos, Meyer ve Allahyar'ı bonservisiyle göndermek istiyor ancak talip çıkmaması halinde bu oyuncular yeniden kiralanacak. 

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