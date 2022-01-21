Fenerbahçe'de Kim Min-Jae fırtınası!

Kim Min Jae, Altay maçında Fenerbahçe'nin en iyi 3 isminden birisi oldu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae fırtınası!
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21 Ocak 2022 13:11
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo ile birlikte Altay maçında Fenerbahçe'nin en iyi 3 isminden birisi oldu.

Kim Min Jae 9 kez girdiği ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrılırken, 3 kez top kaptı, 5 kez de rakip atağı uzaklaştırdı. Yüzde 84 topla oynama yüzdesi ile de dikkat çekti.

Güney Koreli yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. 

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