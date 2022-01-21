Fenerbahçe'de Kim Min-Jae fırtınası!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo ile birlikte Altay maçında Fenerbahçe'nin en iyi 3 isminden birisi oldu.



Kim Min Jae 9 kez girdiği ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrılırken, 3 kez top kaptı, 5 kez de rakip atağı uzaklaştırdı. Yüzde 84 topla oynama yüzdesi ile de dikkat çekti.



Güney Koreli yıldız, bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.



