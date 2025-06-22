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Fenerbahçe'de kanata Bakayoko hamlesi!

Fenerbahçe, PSV forması giyen Johan Bakayoko için resmi temas kurdu. 35 milyon Euro piyasa değerine sahip genç yıldızın, sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle 20 milyon Euro'ya transfer edilme ihtimali güç kazandı.

calendar 22 Haziran 2025 12:08
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kanata Bakayoko hamlesi!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde dikkat çeken bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven forması giyen genç yıldız Johan Bakayoko için ilk resmi teması sağladı.

Kanat hattını en az iki kaliteli oyuncuyla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, transferde önceliği bu bölgeye verirken, listenin ilk sıralarında yer alan Bakayoko için girişimlerini hızlandırdı.

42 MAÇTA 12 GOL, 2 ASİST


Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 42 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 12 gol atıp 2 asist yaptı. Özellikle sol ayağını etkili kullanan Bakayoko, hücumun sağ kanadında görev alıyor.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

Genç yaşına rağmen büyük bir tecrübe kazanan ve piyasa değeri 35-40 milyon Euro bandında gösterilen Bakayoko'nun PSV ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor. Ancak sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle transferin yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ DE VAR

Futbola ülkesinde Leuven altyapısında başlayan Bakayoko, ardından sırasıyla Brugge, Mechelen ve Anderlecht altyapılarında forma giydi. 2019 yılında PSV U17 takımına katılan genç yıldız, 19 yaşında A takıma yükseldi. Bugüne kadar 18 kez Belçika A Milli Takımı forması giyen Bakayoko, 1 gole imza attı.

Fenerbahçe'nin bu transferdeki ısrarı sürerken, önümüzdeki günlerde temasların hızlanması bekleniyor. 

 

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