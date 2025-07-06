Fenerbahçe'de kaleye Milinkovic-Savic hamlesi

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, kaleci mevkisini güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi radarına aldı.
VANJA MILINKOVIC-SAVIC GÜNDEMDE
Fenerbahçe, Torino forması giyen Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği 28 yaşındaki file bekçisi, güçlü fiziği ve sahadaki başarısıyla öne çıkıyor. 2.02 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan Milinkovic-Savic, bire bir pozisyonlarda da güven veren bir performans ortaya koyuyor. Torino'da gösterdiği istikrarlı görüntüyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çeken Sırp kalecinin piyasa değeri yaklaşık 16 milyon Euro seviyesinde.
AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE
Avrupa'nın birçok liginden kulübün transfer listesinde yer alan Vanja Milinkovic-Savic'e ilgi büyük. Serie A'nın yanı sıra, Bundesliga ve Premier Lig takımları da Sırp kaleciyi yakından takip ediyor.
MOURINHO'DAN TRANSFERE ONAY
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, takıma fiziksel olarak güçlü, deneyimli ve yüksek reflekslere sahip bir kaleci kazandırmak istediği öğrenildi. Mourinho'nun bu profili onaylamasıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, Milinkovic-Savic transferi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
VANJA MILINKOVIC-SAVIC GÜNDEMDE
Fenerbahçe, Torino forması giyen Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği 28 yaşındaki file bekçisi, güçlü fiziği ve sahadaki başarısıyla öne çıkıyor. 2.02 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan Milinkovic-Savic, bire bir pozisyonlarda da güven veren bir performans ortaya koyuyor. Torino'da gösterdiği istikrarlı görüntüyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çeken Sırp kalecinin piyasa değeri yaklaşık 16 milyon Euro seviyesinde.
AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE
Avrupa'nın birçok liginden kulübün transfer listesinde yer alan Vanja Milinkovic-Savic'e ilgi büyük. Serie A'nın yanı sıra, Bundesliga ve Premier Lig takımları da Sırp kaleciyi yakından takip ediyor.
MOURINHO'DAN TRANSFERE ONAY
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, takıma fiziksel olarak güçlü, deneyimli ve yüksek reflekslere sahip bir kaleci kazandırmak istediği öğrenildi. Mourinho'nun bu profili onaylamasıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, Milinkovic-Savic transferi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.