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Fenerbahçe'de kaleye Milinkovic-Savic hamlesi

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kaleci transferi için Torino'nun deneyimli ismi Vanja Milinkovic-Savic'i gündemine aldı. Jose Mourinho'nun da onay verdiği Sırp file bekçisi için sarı-lacivertliler harekete geçti.

calendar 06 Temmuz 2025 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kaleye Milinkovic-Savic hamlesi
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Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, kaleci mevkisini güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi radarına aldı.

VANJA MILINKOVIC-SAVIC GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Torino forması giyen Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği 28 yaşındaki file bekçisi, güçlü fiziği ve sahadaki başarısıyla öne çıkıyor. 2.02 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan Milinkovic-Savic, bire bir pozisyonlarda da güven veren bir performans ortaya koyuyor. Torino'da gösterdiği istikrarlı görüntüyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çeken Sırp kalecinin piyasa değeri yaklaşık 16 milyon Euro seviyesinde.


AVRUPA KULÜPLERİ PEŞİNDE

Avrupa'nın birçok liginden kulübün transfer listesinde yer alan Vanja Milinkovic-Savic'e ilgi büyük. Serie A'nın yanı sıra, Bundesliga ve Premier Lig takımları da Sırp kaleciyi yakından takip ediyor.

MOURINHO'DAN TRANSFERE ONAY

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, takıma fiziksel olarak güçlü, deneyimli ve yüksek reflekslere sahip bir kaleci kazandırmak istediği öğrenildi. Mourinho'nun bu profili onaylamasıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, Milinkovic-Savic transferi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.  

 
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