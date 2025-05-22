Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi!

Fenerbahçe'de hem seçim hem de teknik direktör krizi aynı anda yaşanıyor.



Başkan Ali Koç, pazar günü yaptığı açıklamada seçim tarihini eylül ayı olarak duyurdu. Ancak muhalefet cephesi, bu tarihi öne çekmek adına yoğun bir imza kampanyası yürütüyor. Yönetim, seçimin erkene alınmaması için direnirken, kulübü meşgul eden en önemli gündem maddesi ise Jose Mourinho'nun durumu.



AYRILIĞA DİRENİYOR



Geçtiğimiz sezonun futbol anlamında hayal kırıklığı yaratmasının ardından Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adamla yolları ayırmak istiyor. Ancak Mourinho cephesi, ayrılığa sıcak bakmıyor. Kariyeri boyunca kulüplerden aldığı yüksek tazminatlarla dikkat çeken Mourinho'nun, Fenerbahçe'den de bu geleneği bozmak istemediği öğrenildi.



NE KAMP NE RAPOR DURDU



Eyüpspor maçının ardından yeni sezon için kamp planlamasını duyuran deneyimli hoca, hazırlık maçları dahil detaylı bir program hazırladı. Mourinho'nun ayrıca yönetimle bir transfer raporu da paylaştığı ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler, Portekizli hocanın ayrılığa kapalı olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.



25 MİLYON EURO PAHASINA VEDA



Fenerbahçe yönetimi, yüksek maliyetli ayrılık nedeniyle eli kolu bağlı durumda. Mourinho ile yolları ayırmak isteyen Başkan Koç ve ekibi, yeniden görüşme hazırlığında. Eğer anlaşma sağlanırsa, yeni teknik direktör arayışı hız kazanacak.



TARİHİ TAZMİNAT LİSTESİ



Mourinho'nun kulüp kariyerinde ayrılıklar da en az kupalar kadar ses getirdi. Chelsea'den (2007) 18 milyon sterlin, Real Madrid'den (2013) 17 milyon sterlin, ikinci Chelsea döneminde (2015) 12.5 milyon sterlin, Manchester United'dan (2018) 17 milyon sterlin, Tottenham'dan (2021) ise 18 milyon sterlin tazminat aldı. Fenerbahçe ile de yolların ayrılması durumunda kulübün yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.



