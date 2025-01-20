Fenerbahçe'de ibre Pavlovic'e döndü

Fenerbahçe'de ibre Milan'da forma giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic'e döndü.

önetimi, genç stoperin transferi için Milan ile bir görüşme daha gerçekleştirecek.



İKİNCİ STOPER OLACAK



Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşmaya veren Fenerbahçe, Pavlovic hamlesi ile de devre arası için belirlenen 2 stoper transferi hedefini yerini getirmeyi amaçlıyor.



ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU



Milan, 23 yaşındaki Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.