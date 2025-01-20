Fenerbahçe'de ibre Pavlovic'e döndü

Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de ibre Milan'da forma giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic'e döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de ibre Pavlovic'e döndü
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20 Ocak 2025 20:51
Stoper transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de ibre Milan'da forma giyen Sırp stoper Strahinja Pavlovic'e döndü.

Habere göre; Fenerbahçe yönetimi, genç stoperin transferi için Milan ile bir görüşme daha gerçekleştirecek.

İKİNCİ STOPER OLACAK

Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşmaya veren Fenerbahçe, Pavlovic hamlesi ile de devre arası için belirlenen 2 stoper transferi hedefini yerini getirmeyi amaçlıyor.

ÖNCEKİ TEKLİF 18 MİLYON EURO'YDU
 Fenerbahçe yönetimi, Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. 

"18 MİLYON EURO AZ"

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Milan CEO'su Giorgio Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yapmıştı.

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan, 23 yaşındaki Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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