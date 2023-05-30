Fenerbahçe'de Emre Mor ve Mert Hakan sahada kalamıyor

Fenerbahçe'de Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor ve Mert Hakan sahada kalamıyor
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30 Mayıs 2023 11:03
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 11:04
Fenerbahçe'de Emre Mor ve Mert Hakan, en fazla oynayan isimler arasında yer almalarına rağmen hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadılar.

Emre 39 resmi maça çıkarken bunların 16'sında ilk 11'de görev aldı; ilk 11 çıktığı karşılaşmaların tamamında maç sonunu göremeden kulübeye oturdu. Emre'nin ilk 11'de oynadığı maçlarda ortalama sahada kalma süresi 63.43 dakika oldu.

Lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde 7'si ilk 11'de olmak üzere 23 maçta oynayan Mert Hakan'ın da 90 dakikayı tamamlayabildiği bir karşılaşma bulunmuyor. 28 yaşındaki oyuncu ilk 11 çıktığı 7 maçta 477 dakika süre alıp, ortalama 68.14 dakika sahada kaldı.

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