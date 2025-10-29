Fenerbahçe'de Ederson duvarı!

Uzun yıllar sonra Fenerbahçe kalesi emin ellerde...
Manchester City'den transfer edilen Ederson şu ana kadarki performansıyla göz kamaştırdı.
Oynadığı 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Brezilyalı yıldız, yüzde 90 kurtarış yüzdesinde sahip...
Ederson, 10 şutta kalesinde sadece 1 gol gördü.
ADETA BİR MAESTRO
Tecrübesiyle kalesinde güven veren 32 yaşındaki Sambacı, aynı zamanda yeni oyun sisteminde büyük öneme sahip...
Topu oyuna sokma yeteneğiyle sarı-lacivertli takımı adeta bir maestro gibi yönetiyor., attığı 50-60 metrelik isabetli paslar takımı rahatlatıyor, rakibin baskısını azaltıyor.
