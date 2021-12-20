Fenerbahçe'de Berisha geç açıldı

Fenerbahçe'nin forveti Mergm Berisha, son haftalarda artan form grafiği ile dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Berisha geç açıldı
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20 Aralık 2021 01:07
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mergim Berisha, Beşiktaş derbisinde de gollerine devam etti.

Sarı-lacivertliler katıldıktan sonra alışma sürecinde bekleneni veremeyen ve tepki alan golcü oyuncu, son dönemde gol yollarında açıldı.

Ligde Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Beşiktaş karşısında atan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da takımına 2 golle katkı verdi.


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