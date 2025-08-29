Fenerbahçe'de Benfica mağlubiyetinin nedenleri!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi bileti alamadı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 2008-2009 sezonundan bu yana süren grup aşamasına katılamama hasreti 17 yıla çıktı.



YÖNETİM VE ALİ KOÇ



Teknik direktör Jose Mourinho sezonun bitiminde transfer yapılmasını istediği bölgeleri yönetime bildirdi. Ancak Başkan Ali Koç ve kurmayları bu kritik maça kadar transferleri tamamlayamadı. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde sık sık bu gecikmeyi dile getirerek adeta uyarılarda bulunmuştu.

Mourinho, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamada da yönetimi transferler nedeniyle eleştirdi. Ayrıca,yorumlarına katılmadığını belirterek baskıyı artırdı. Bu sözler, zaten stres altında olan futbolcuların omuzlarındaki yükü ikiye katladı.Oyuncular, 16 sezonluk Şampiyonlar Ligi özleminin baskısını hissetti. Özellikle ilk yarıda etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı. Mücadeledeki tek tehlikeli pozisyon, En Nesyri'nin direkten dönen kafa vuruşu oldu.