28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Fenerbahçe'de Benfica mağlubiyetinin nedenleri!

Fenerbahçe, rövanşta Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hasreti devam ederken, başarısızlığın sorumluluğu yönetimden teknik heyete, futbolculardan camiaya kadar herkesin üzerine düştü.

calendar 29 Ağustos 2025 09:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Benfica mağlubiyetinin nedenleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi bileti alamadı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 2008-2009 sezonundan bu yana süren grup aşamasına katılamama hasreti 17 yıla çıktı.

YÖNETİM VE ALİ KOÇ

Teknik direktör Jose Mourinho sezonun bitiminde transfer yapılmasını istediği bölgeleri yönetime bildirdi. Ancak Başkan Ali Koç ve kurmayları bu kritik maça kadar transferleri tamamlayamadı. Portekizli teknik adam, hazırlık döneminde sık sık bu gecikmeyi dile getirerek adeta uyarılarda bulunmuştu.



MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Mourinho, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamada da yönetimi transferler nedeniyle eleştirdi. Ayrıca, "Benfica'yı kolay geçeriz" yorumlarına katılmadığını belirterek baskıyı artırdı. Bu sözler, zaten stres altında olan futbolcuların omuzlarındaki yükü ikiye katladı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Oyuncular, 16 sezonluk Şampiyonlar Ligi özleminin baskısını hissetti. Özellikle ilk yarıda etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı. Mücadeledeki tek tehlikeli pozisyon, En Nesyri'nin direkten dönen kafa vuruşu oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.