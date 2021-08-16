Fenerbahçe'de 2. Koreli planı: Hee-chan Hwang

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe , stoper hattını Min-jae Kim ile güçlendirmişti. Kim, bu sezon Kanarya'nın tek Güney Koreli oyuncusu olmayacak gibi görünüyor. Kanarya, 25 yaşındaki stoperin vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı olan Hee-chan Hwang'ı da gözüne kestirdi.



Dembele transferi gerçekleşmesi halinde Pelkas'ı Lyon'a gönderecek olan Fenerbahçe, Yunan yıldızın boşluğunu Hwang ile doldurmayı planlıyor. 25 yaşındaki futbolcu hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Düzenli forma şansı bulamadığı için Leipzig'den ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktığı öğrenildi.



Sarı-Lacivertliler, Hwang'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Alman ekibiyle görüşmelerin aracılar vasıtasıyla başladığı olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Güney Koreli hücum oyuncusu geçen sezon Leipzig ile çıktığı 26 maçta 753 dakika süre alabildi, 3 gol atıp 3 asist yaptı.



